Белгород, , 10:06 — REGNUM Обрушение металлоконструкций на галерее конвейерной ленты произошло вечером 7 сентября на территории Стойленского ГОКа в городе Старый Оскол Белгородской области. Пострадали двое рабочих, начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Пролёт металлической конструкции на галерее закрытого типа конвейерной ленты обрушился в корпусе № 3 на открытой площадке на высоте 30 метров. Известно, что пострадали два человека, они госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

Следователи изучают документацию, назначены экспертизы, которые установят тяжесть причинённого вреда здоровью пострадавшим и размер ущерба предприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.