Москва, , 10:00 — REGNUM Четырёх болельщиков московского футбольного клуба ЦСКА могут приговорили к тюремным срокам от 6 до 11 лет за драку, в которой погиб человек. Об этом 7 сентября сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Басманный районный суд Москвы на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых молодых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они признаны виновными единогласным решением коллегии присяжных заседателей.

«Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в заключении суда.

Инцидент произошёл ночью 27 июля 2018 года на Курском вокзале Москвы. В результате конфликта 30-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Сообщалось, что нападавшие были болельщиками ЦСКА.

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