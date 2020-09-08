Суровикино, Волгоградская область, , 09:42 — REGNUM 34-летний водитель сбил собственную дочь в Суровикинском районе Волгоградской области. С места происшествия мужчина скрылся. Как показала дальнейшая экспертиза, водитель был сильно пьян, сообщили 8 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 7 сентября около 18:20 в хуторе Чувилевский автомобиль ВАЗ-2107 возле частного домовладения совершил наезд на трёхлетнюю девочку. Водитель с места ДТП скрылся, его задержали по ориентировке в городе Суровикино. Установлено, что за день до этого мужчина закончил отбывать административный арест сроком 10 суток за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеет прав управления транспортными средствами. Пострадавшая девочка оказалась его дочерью, в момент аварии отец был сильно пьян.

Ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу.