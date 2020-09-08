Кемерово, , 09:38 — REGNUM В Кемеровской области полицейские разыскали мать, перевозившую ребёнка на шее во время движения на велосипеде. Женщине грозит штраф. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что в одной из социальных сетей была размещена видеозапись, на которой видно, как женщина, двигаясь на велосипеде по оживленному Логовому шоссе в Кемерове, подвергала опасности жизнь ребёнка. Девочка ехала на двухколесном транспорте, держась за шею матери.

«В любой момент руки ребёнка могли разомкнуться, что могло привести к трагедии, — уточнили в ГУ МВД РФ по Кемеровской области. — Полицейские установили личность нарушительницы. Оказалось, что таким образом она перевозила свою дочь».