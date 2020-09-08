Исламабад, , 09:36 — REGNUM Как минимум 12 человек погибли в результате обрушения шахты по добыче мрамора, расположенной на северо-западе Пакистана. Об этом 8 сентября сообщает телеканал Geo. tv со ссылкой на полицию.

Уточняется, что обрушение породы произошло 7 сентября в округе Мохманд в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

Также сообщается, что на место происшествия прибыли сотрудники спасательных служб, которые достали из-под завалов 12 погибших рабочих шахты и ещё шесть пострадавших от обрушения, последние направлены в медучреждения.

При этом заместитель комиссара местной полиции сообщил, что число жертв инцидента может вырасти, так как под завалами ещё могут находиться люди. Ввиду данного обстоятельства к поисково-спасательной операции собираются привлечь спецтехнику, а также задействовать дополнительные спасательные отряды.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября глава Якутии Айсен Николаев возложил цветы к памятнику погибшим горнякам три года назад во время аварии на подземном руднике «Мир» алмазодобывающей компании АЛРОСА.