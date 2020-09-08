Слюдянка, Иркутская область, , 09:28 — REGNUM В Слюдянском районе Иркутской области, несмотря на сложную обстановку по распространению коронавируса, местное население не торопиться носить средства индивидуальной защиты. Также как сообщает babr24, там наблюдается стремительное увеличение числа заболевших COVID-19.

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«По словам жителей, вирус распространяется на целые семьи. Однако ни в Министерстве здравоохранения, ни в оперативной сводке по количеству суточных заболевших такой информации нет», — сказано в сообщении СМИ.

Также имеется информация, что в местной районной больнице нет томографа, хотя именно такой аппарат является самым надежным и быстрым методом определения наличия коронавируса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой: на 7 сентября общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 17 395 человек, причём 67 добавились только за последние сутки.

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В начале июня 2020 г. иркутский общественник Денис Букалов, который ранее в ходе прямой линии просил президента России Владимира Путина спасти Байкал, побывал в прибайкальском посёлке Листвянка. Поговорив с местными жителями, он сделал видеоролик, из которого следует, что в незаконные туристические гостиницы, надзор за которыми осуществляет прокуратура, власти региона заселили носителей коронавируса.

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