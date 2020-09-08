Волгоград, , 09:07 — REGNUM На полигоне в Волгоградской области специалисты инженерно-сапёрного полка взорвали около 150 боеприпасов времён Великой Отечественной войны. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны РФ.

Как следует из сообщения военного ведомства, опасная находка была обнаружена комбайнером во время опашки полей вблизи посёлка Степной в Городищенском районе Волгоградской области.

После того как специалисты группы разминирования классифицировали находку, «как 146 боеприпасов различного калибра времён Великой Отечественной войны», их доставили на полигон Прудбой в Волгоградской области и уничтожили с помощью накладного взрывного заряда.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские рабочие во время земляных работ нашли два предмета, похожих на бомбы. Эксперты установили, что боеприпасы были выпущены во времена Великой Отечественной войны.

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