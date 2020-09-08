Рочестер, США, , 09:04 — REGNUM В ходе акции протеста в городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США) произошли столкновения между участниками протестных акций, продолжающимися из-за гибели афроамериканца Дэниела Пруда от рук полиции, и сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 8 сентября сообщает местная полиция на своей странице в соцсети Twitter.

«Протестующие снесли наши первые баррикады. Офицеры сохраняют позицию… Протестующие начали бросать бутылки в офицеров», — говорится в сообщении правоохранителей.

Также уточняется, что в акции протеста приняли участие примерно 600 человек.

При этом 7 сентября полиция объявила, что собрание участников протестных акций около здания управления общественной безопасности в центре Рочестера является незаконным. Через три часа демонстранты стали расходиться, скандируя: «Мы вернемся» и к 1:00 по местному времени (8:00 мск), согласно данным правоохранителей, все протестующие разошлись.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября стало известно, что мэр американского Рочестера (штат Нью-Йорк) Лавли Уоррен и глава городской полиции Ларон Синглтери отказались уходить в отставку на фоне уличных протестов, вызванных смертью негра после задержания полицейскими.