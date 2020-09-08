Миллеровский район, , 09:00 — REGNUM В Ростовской области ликвидировали природный пожар, вспыхнувший в Миллеровском районе 7 сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Согласно сообщению, которое поступило в экстренные службы, в селе Ольховый рог загорелась сухая трава. Угрозы распространения огня не было. К месту происшествия были направлены 18 человек и пять единиц техники.

В 18:50 мск пожар был локализован на площади 0,3 га. В 22:50 мск объявлена полная ликвидация.