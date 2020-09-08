Барнаул, , 08:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро, 8 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3553 пациентов, +49 за последние сутки) и ОРВИ (3634 пациента, +10 за последние сутки).

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Тяжелобольных 121 (минус три пациента за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 48 (плюс шесть пациентов за последние сутки). Не обошлось без новых летальных случаев. За последние сутки вновь скончались пятеро пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет 371 человек.

Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 12 216 человек (+60 за последние сутки). За весь период в крае выздоровели 10 926 человека.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно упало, аналогичный процесс продолжается и в сентябре. За прошедшие выходные (5 — 6 сентября) сделали 1871 и 787 тестов на SARS-CoV-2 соответственно, хотя ещё месяц назад были дни, когда на коронавирус ежедневно тестировали тировали более 4000 человек. Накануне было сделано 2504 тестов.

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