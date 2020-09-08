София, , 08:56 — REGNUM Автобус, предназначенный для перевозки туристов, сгорел в ночь на 8 сентября в окрестностях Софии на автомагистрали «Фракия». Об этом 8 сентября сообщает Болгарское национальное телевидение.

По его данным, возгорание произошло около 00:00 (совпадает с московским) во время движения автобуса, следовавшего в Стамбул из болгарской столицы.

Также указывается, что все находившиеся в автобусе, которые являются турецкими гражданами, были эвакуированы и никто из них не пострадал. При этом в результате пожара полностью был уничтожен их багаж.

Кроме того, сообщается, что движение по автомагистрали «Фракия» в результате инцидента было заблокировано в течение нескольких часов и уточняется, что ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября стало известно, что в Анапе в результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса пострадали девять человек.