Красноярск, , 08:42 — REGNUM Красноярскую школьницу, помещённую в психдиспансер за подписку на группу о расстреле в американской школе «Колумбайн», отпустили домой. 14-летняя девочка провела в медучреждении почти две недели.

О выписке школьницы сообщил адвокат «Агоры» Владимир Васин. По его словам, «впереди ещё апелляция на решение суда о принудительной госпитализации и вызовы в СК», а также психологическая реабилитация, передаёт ТВК.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в конце августа сотрудники ФСБ задержали девятерых школьников. Они состояли в закрытой группе в соцсети, в которой обсуждалась тема подготовки терактов в школах.

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Некоторых вскоре отпустили. А одну из школьниц суд поместил в психдиспансер на неопределенный срок.

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