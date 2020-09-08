Ульяновск, , 08:27 — REGNUM В Ульяновске задержаны семь человек, которых подозревают в организации незаконной миграции. Организаторами преступной группы следствие считает двух братьев. В результате незаконной деятельности на фиктивный учёт поставлено более 1 тыс. иностранцев, сообщает УМВД по Ульяновской области.

Задержание подозреваемых происходило при силовой поддержке Росгвардии. По предварительным данным полиции, двое братьев организовали незаконный бизнес по организации пребывания иностранных граждан, затем в преступную группу были вовлечены ещё пятеро жителей региона.

Правоохранители полагают, что злоумышленники готовили документы с недостоверными сведениями о месте проживания прибывших иностранцев, которые затем предоставляли для постановки на миграционный учёт. Услуги оценивались от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

«В качестве места пребывания указывались адреса подконтрольных участникам группы жилищных площадей, в отдельных случаях — заброшенное здание», — говорят в полиции.

По предварительным данным правоохранителей, таким образом на фиктивный учет было поставлено более 1 тыс. иностранных граждан.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан»).

Предполагаемые организаторы взяты под домашний арест, другие находятся под подпиской о невыезде. В ходе обысков изъяты паспорта иностранных граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Засвияжском районе Ульяновска перед судом предстала местная жительница, которой инкриминировали незаконную постановку на учёт 73 мигрантов. По данным полиции, она получала от иностранцев по 500 рублей.

В октябре 2019 года в том же районе Ульяновска ушло в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в незаконной постановке на учёт более 120 мигрантов. Следствие полагает, что он получал от иностранцев по 300 рублей.