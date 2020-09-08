Урай, Югра, , 08:27 — REGNUM В Югре вступил в законную силу приговор в отношении бывшего директора муниципального управления капительного строительства по городу Ураю после рассмотрения апелляции и кассации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Чиновник осуждён за то, что оплатил различные строительные работы в больнице восстановительного лечения на сумму более 300 тыс. рублей до заключения положенных договоров. Также он принял и оплатил без муниципального контракта работы на сумму более четырёх миллионов рублей работы по благоустройству площади Планета звёзд, сфальсифицировав при этом справки о стоимости выполненных работ.

Бывший директор муниципального управления капительного строительства города Урая осуждён по п. А ч.2 ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба, при отсутствии признаков хищения в крупном размере»), ч.1 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч.2 ст.292 УК РФ («Служебный подлог»).

Его приговорили условно к году и трём месяцам лишения свободы, к штрафу в 20 тыс. рублей и к запрету занимать руководящие должности в государственных и муниципальных предприятиях, организациях и учреждениях в течении двух лет.