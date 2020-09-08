Кисмайо, Сомали, , 08:28 — REGNUM Трое военнослужащих сомалийского спецназа погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Джана Абдалла. Об этом сообщает BBC Somalia со ссылкой на сообщения местной администрации.

По информации репортёров телерадиокомпании, инцидент произошёл примерно в 60 км от портового города Кисмайо на юге Сомали.

Военнослужащий из США также был серьезно ранен в результате нападения. Заминированный автомобиль смертника взорвался возле военной базы.

Террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла ответственность за нападение. В заявлении террористов сообщалось, что в ходе атаки 20 человек были убиты, включая американских военнослужащих.