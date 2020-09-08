Сеул, , 08:27 — REGNUM Из-за тайфуна «Хайшен» в Южной Корее без вести пропали два человека, еще пять человек получили ранения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Более трех тысяч человек были эвакуированы, около 250 из них по-прежнему не могут вернуться в свои дома, которые оказались непригодными для проживания после удара стихии.

Также сообщается о 14 оползнях и более 200 случаях повреждения дорог и мостов в Пусане и Ульсане, провинциях Канвондо и Кёнсан-Пукто. Были повреждены около 600 объектов частной собственности, более 4,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий оказались затоплены, без света остались более 75 тыс. человек.