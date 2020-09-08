Энгельс, Саратовская область, , 08:03 — REGNUM В городе Энгельс Саратовской области огласили приговор 50-летней местной жительнице, которая оказывала риэлтерские услуги. Женщина признана виновной в преступлении по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах»). Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, оказывала риэлтерские услуги. По этому вопросу к ней обратились двое знакомых. Женщина предложили им приобрести квартиры в Энгельсе, но выполнять свои обязательства не намеревалась. Злоумышленница получила от пострадавших более 2 млн рублей на приобретение жилья. Деньгами риэлтор распорядилась по своему усмотрению. Суд назначил саратовчанке наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также судом были удовлетворены гражданские иски потерпевших.

ИА REGNUM ранее сообщало, в отношении бывшего директора ООО УК «Стимул» в Саратове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и по трем эпизодам ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение»). Экс-руководитель управляющей компании по фиктивный договорам подряда на ремонт, содержание жилья и охрану на счет подконтрольной организации перечислял деньги жильцов, которые предназначались на оплату услуг ЖКХ.

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