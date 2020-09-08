Ак-Довурак, Тува, , 07:45 — REGNUM В Туве на трассе Ак-Довурак — Абакан правоохранители пресекли незаконную перевозку более двух тонн пивной продукции. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сотрудники ГИБДД остановили грузовой Ниссан Дизель для проверки документов.

В ходе досмотра в машине были обнаружены 1,8 тыс. бутылок пивной продукции по 1,3 литра каждая. Сопроводительные документы на груз водитель предъявить не смог.

«В ходе разбирательства водитель пояснил, что доставлял свыше двух тонн пива индивидуальному предпринимателю из с. Тээли для дальнейшей реализации», — отметили в ведомстве.

Полицейские начали проверку, в настоящее время решается вопрос о привлечении владельца изъятой продукции к ответственности.

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