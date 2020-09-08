Красноярск, , 07:41 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника ФКУ ИК — 7 ГУФСИН России по Красноярскому краю, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, обвиняемый через посредника получил взятку — талоны на тысячу литров бензина АИ-95 и тысячу литров дизельного топлива.

За это он должен был предотвратить перевод двоих осужденных, злостно нарушавших порядок отбывания наказания, на более строгие условия содержания.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове двоих полицейских подозревают в получении взятки.

Читайте также: Двоих полицейских в Саратове подозревают в получении взятки