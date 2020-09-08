София, , 07:36 — REGNUM Следовавший из Софии в Стамбул туристический автобус загорелся на трассе «Фракия» в недалеко от столицы Болгарии и был уничтожен огнем, передает Болгарское национальное телевидение.

При инциденте сгорел багаж туристов, которые ехали этим рейсом. Сами пассажиры были эвакуированы в момент возгорания. Никто из них не пострадал. Все они являются гражданами Турции.

Из-за пожара движение по автомагистрали было на нескольких часов заблокировано. Ведется расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в автопарке города Рудного в Кустанайской области Казахстана сгорели десять пассажирских автобусов.

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