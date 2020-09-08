Токио, , 07:31 — REGNUM Около 77 тысяч домов остались без света в результате тайфуна в Японии, передает телеканал NHK.

Из них около 73,8 тыс. домов остались без электричества на острове Кюсю, еще 3,4 тыс. домохозяйств оказались обесточенными в префектуре Ямагути на острове Хонсю. В Японии продолжаются работы по ликвидации последствий стихийного бедствия.

По последним данным, в результате тайфуна в Японии погибли два человека, еще четверо пропали без вести. Более 100 человек получили различные травмы. Отмечается, что около 23 тысяч человек из 11 японских префектур находятся в пунктах временного размещения.

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