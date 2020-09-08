Тюмень, , 07:21 — REGNUM Тюменские приставы защитили гражданку, задолжавшую по 16 кредитам различным микрофинансовым организациям. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Тюменка просрочила по кредитам, взятым под 360% годовых. Со временем она запуталась с платежами, не справлялась с выплатами по счетам, и на неё разом навалились коллекторы и кредиторы. Женщину замучили непрекращающиеся звонки. Она обратилась за помощью к приставам.

«На первоначальном этапе не представлялось возможным установить, представители какой организации нарушают закон при взаимодействии с заявителем по вопросу взыскания просроченной задолженности», — отмечают в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Нарушения были выявлены в действиях четырёх кредитных фирм. Два суда, в том числе и московский, признали их действия незаконными и назначили штрафы до 50 тыс. рублей.

Тюменцам, которых противоправно требуют вернуть долги коллекторы, а также сотрудники микрофинансовых организаций, советуют сообщать об этом приставам.