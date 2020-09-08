Южно-Сахалинск, , 07:04 — REGNUM На берегу реки Лютога в Аниве Сахалинской области найдено тело женщины без признаков насильственной смерти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Как выяснилось, погибшая 36-летняя женщина не имела определенного места жительства. Предположительная причина смерти — утопление. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за минувшее лето спасли 74 человека.