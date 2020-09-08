Токио, , 06:50 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 на территории Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 48 километрах к северо-северо-западу от Наго. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 59,06 километров. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в префектуре Ибараки в Японии. Жители региона ощутили подземные толчки интенсивностью до семи баллов, однако сведений о пострадавших не поступало.

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