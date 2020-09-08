Южно-Сахалинск, , 06:45 — REGNUM В ходе заседания в Южно-Сахалинском городском суде представитель прокуратуры огласил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александр Хорошавина, а также бывшего вице-мэра администрации областной столицы Алексея Лескина. Их обвиняют в получении и покушении на получение многочисленных взяток от кандидатов на выборах депутатов думы Южно-Сахалинска в 2014 году.

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Получатели взяток обещали помочь кандидатам при регистрации на выборах и в ходе предвыборной кампании, пишет ИА Sakh.com.

Примечательно, что, по данным избиркома Южно-Сахалинска, практически все взяткодатели баллотировались на выборы от партии «Единая Россия». 17 человек согласились дать взятки, ещё двое не успели передать деньги. Сумма взяток варьируется от двух до десяти млн рублей. По результатам выборов практически все взяткодатели получили депутатские мандаты.

Как сообщало ИА REGNUM, Южно-Сахалинский городской суд отказал в удовлетворении трёх ходатайств, которые поступили от стороны защиты экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Защита просила вернуть уголовное дело прокурору.