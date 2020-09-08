Кош-Агачский район, Алтай, , 06:39 — REGNUM Переезд через реку Шуя на внедорожнике УАЗ в Кош-Агачском районе Республики Алтай едва не закончился трагедией. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, инцидент произошёл 31 августа.

Течением реки автомобиль, в котором в этот момент находились один взрослый мужчина и двое детей, начало уносить вниз.

«Пожарные ПЧ №12 села Кош-Агач эвакуировали людей из автомобиля, затем с помощью буксировочного троса, вытащили УАЗ из реки», — отметили в управлении.

Напомним, в прошлом году в соседней Туве при аналогичной ситуации в реке перевернулся микроавтобус УАЗ. Как сообщало ИА REGNUM, в результате погибли десять человек, в том числе шестеро детей. Спастись удалось лишь двоим мужчинам, которым удалось выбраться из машины.

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