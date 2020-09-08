Елизово, Камчатский край, , 06:25 — REGNUM Пожар произошел в частном доме в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в одноэтажном частном доме по улице Нестерова утром 8 сентября. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек личного состава и две автоцистерны. В результате пожара оказался поврежден диван, стена в ванной комнате. Также оказались закопчены две жилые комнаты. Пострадавших в результате пожара не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября пожарные потушили деревянную баню в Петропавловске-Камчатском. Пострадавших не было.

Читайте ранее в этом сюжете: Горящую баню потушили в Петропавловске-Камчатском