Курган, , 06:10 — REGNUM В Кургане вблизи микрорайона Глинки в течению двух дней будет производиться выброс газа в атмосферу. Об этом горожан предупреждает мэрия столицы Зауралья.

АО «Газпром газораспределение Курган» проведёт с 8:00 10 сентября до 8:00 12 сентября 2020 года ремонт на участке 0−9,6 км газопровода-отвода к газораспределительной станции села Лукино. Что будет сопровождаться выбросом газа в атмосферу на крановом узле ЛК9, расположенном вблизи микрорайона Глинки.

При этом запрещено находиться ближе 200 метров с наветренной стороны от свечи выброса газа в атмосферу людям, домашним животным и технике.