Южно-Сахалинск, , 05:55 — REGNUM Южно-Сахалинский городской суд отказал в удовлетворении трёх ходатайств, которые поступили от стороны защиты экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Защита просила вернуть уголовное дело прокурору.

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Очередное уголовное дело в отношении Александра Хорошавина, а также бывшего вице-мэра Южно-Сахалинска Алексея Лескина рассматривается в суде. Их обвиняют в сборе взяток с кандидатов на выборах депутатов областной столицы в 2014 году.

На прошедшем заседании суда адвокат Ольга Артюхова заявила сразу три ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору, пишет ИА Sakh.com. Все три заявления стороны защиты касались, якобы допущенных, нарушений уголовно-процессуального законодательства при предъявлении обвинения.

Гособвинение, приведя свои доводы, просило суд в удовлетворении ходатайств отказать.

Суд, совещаясь на месте, вынес решение и отказался возвращать уголовное дело прокурору.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин был арестован в апреле 2015 года. Его обвинили в создании преступной группы, взятках, прочих коррупционных преступлениях и приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и многомиллионному штрафу. Вместе с Хорошавиным осуждены его ближайшие сотрудники Сергей Карепкин и Андрей Икрамов.