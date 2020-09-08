Окинский район, Бурятия, , 05:40 — REGNUM Спасатели эвакуировали из Окинского района Бурятии двух пропавших туристов из Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, на их поиски был направлен вертолёт Ми-8.

6 сентября в ведомство обратилась жена одного из пропавших, которая сообщила, что её супруг с напарником не вышли с водного маршрута. Выяснилось, что у них сломался катамаран в труднодоступной местности на реке Китой. Предполагалось, что они идут пешком.

«Воздушным судном проводились поиски по примерному маршруту — вниз по течению реки Китой. Спасатели нашли потерявшихся мужчины в удовлетворительном состоянии и доставили в г. Иркутск», — отметили в ведомстве.

Спасатели добавили, что группа не была зарегистрирована в МЧС, поэтому они не знали их точного маршрута.

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