Окинский район, Бурятия, 8 сентября 2020, 05:40 — REGNUM Спасатели эвакуировали из Окинского района Бурятии двух пропавших туристов из Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, на их поиски был направлен вертолёт Ми-8.
6 сентября в ведомство обратилась жена одного из пропавших, которая сообщила, что её супруг с напарником не вышли с водного маршрута. Выяснилось, что у них сломался катамаран в труднодоступной местности на реке Китой. Предполагалось, что они идут пешком.
«Воздушным судном проводились поиски по примерному маршруту — вниз по течению реки Китой. Спасатели нашли потерявшихся мужчины в удовлетворительном состоянии и доставили в г. Иркутск», — отметили в ведомстве.
Спасатели добавили, что группа не была зарегистрирована в МЧС, поэтому они не знали их точного маршрута.
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