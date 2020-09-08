Джакарта, , 05:38 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у восточных берегов Индонезии, сообщает индонезийское агентство метеорологии, климатологии и геофизики.

По его данным, эпицентр сейсмособытия располагался в 198 километрах к юго-востоку от района Центральный Малуку. Очаг землетрясение залегал на глубине 193 километра под морским дном. Информации о возможных разрушениях или пострадавших не поступало. Сейсмологи отмечают, что такое землетрясение не способно вызвать цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в округе Кеэром в Индонезии. Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

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