Анадырь, , 05:26 — REGNUM Прокуратура Чукотки проверяет информацию СМИ о том, что жители села Рыткучи и школьники вышли на митинг против строительства автодороги от месторождения «Песчанка» до мыса Наглейнын, где может появиться морской порт, который нанесёт вред окружающей среде и негативно скажется на жизни коренного населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства

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«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований природоохранного законодательства, а также соблюдения прав граждан при проведении общественных слушаний по вопросам строительства дороги и порта. При выявлении нарушений закона будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — пояснили в прокуратуре.

Известно, что митингующие выложили запись своего обращения в соцсетях. Ученики и взрослые скандировали: «Руки прочь от Наглейнын». Жители округа надеются предотвратить строительство морского порта в районе оленьих пастбищ. Это, по их мнению, угрожает традиционному образу жизни чукчей и существованию сёл Рыткучи и Айон. Чтобы защитить тундру, жители обратились в ООН, а также к руководству округа и в Совет Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке так всегда: взял что-то у природы, поблагодари её. Это вовсе не значит, что брать можно бесконечно. Чукчи берут столько, сколько им нужно для проживания. Потому здесь и рыба нерестится, и нерпа плещется, и моржи устраивают лежбища, и киты чешут бока.