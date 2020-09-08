Якутск, , 05:07 — REGNUM В Якутии возбуждено уголовное дело в отношении младшего инспектора отдела охраны СИЗО-1 и других лиц за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по республике.

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4 сентября сотрудники УФСБ в гараже, в котором находился подозреваемый, обнаружили 636 шприцев и 237 картриджей, наполненных растительной жидкостью жёлтого цвета.

Всего было изъято около 4 кг наркотических веществ.

«Следствие располагает данными о причастности к преступлению группы лиц. Проводятся следственные и оперативные мероприятия», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, перевозивший около десяти килограмм наркотиков, был задержан 7 сентября полицией в Орехово-Зуево.