Владивосток, , 04:12 — REGNUM Во Владивостоке 7 сентября в 19:30 по местному времени на пульт Единой дежурной диспетчерской службы поступило сообщение о порыве паротрассы на сетях ДГК в районе дома №3 по улице Окатовой. На место происшествия оперативно прибыли аварийные бригады и службы, спасатели и мэр Олег Гуменюк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской.

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Из квартир дома эвакуировали 65 человек. Пострадавших нет, от временного расселения жители дома отказались. Всего ударной волной выбито 20 окон. Попорчено имущество.

В квартирах сразу начались работы по устранению последствий — рабочие затягивали разбитые окна плёнкой, а спасатели устанавливали тепловые пушки для просушивания помещений. Юристы проводили осмотр поврежденного имущества жителей для дальнейшего определения ущерба.

«Больше всего пострадали девять квартир. Все пострадавшие жильцы получат необходимую помощь, в том числе мы организуем юридические консультации», — сказал глава Владивостока.

Ремонтные работы шли всю ночь и утром 8 сентября. Специалисты обещают завершить ремонт до конца рабочего дня.

«Энергетики отмечают, что паропровод прошёл всю необходимую экспертизу и эксплуатировался в соответствии со всеми требованиями и нормами. Причины возникновения внештатной ситуации выясняются», — сказали в мэрии.

В соцсетях сообщается, что пострадало и несколько припаркованных автомобилей. Камни разлетались в радиусе километра.

Как отметил Олег Гуменюк, всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, выплачены компенсации, в том числе специалистами мэрии будут организованы юридические консультации.

Все восстановительные работы находятся под личным контролем главы Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года аварийные бригады Ростова-на-Дону выехали на вызов — порыв произошёл на теплотрассе на улице Гагринской.