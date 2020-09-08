Богота, , 03:20 — REGNUM На северо-западе Колумбии жертвами вооружённого нападения стали не менее шести человек. Об этом 7 сентября сообщает газета El Tiempo.

По данным издания, группа вооружённых огнестрельным оружием людей расстреляла владельца бильярдного клуба и пятерых находившихся в клубе шахтёров.

На место трагедии, которая произошла в муниципалитете Сарагоса (северо-западный департамент Антьокия), были направлены дополнительные войсковые подразделения. В настоящее время власти начали расследование случившегося.

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