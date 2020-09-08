Минск, , 01:12 — REGNUM Белорусская милиция приступила к поискам пропавшей утром активистки так называемого координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом 7 сентября сообщили в Telegram-канале штаба бывшего претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.

«Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут», — говорится в сообщении.

Информацию подтвердили журналистам в ГУВД Мингорисполкома. Там сообщили, что заявление от родственников активистки принято, и что по факту обращения ведётся проверка.

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Напомним, о пропаже Колесниковой утром сообщили белорусские СМИ. По предварительной информации, неизвестные усадили Колесникову в микроавтобус недалеко от Национального художественного музея в Минске, после чего связь с ней пропала.

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