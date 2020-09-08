Багдад, , 00:56 — REGNUM Самодельное взрывное устройство сработало на пути движения колонны снабжения коалиционных сил во главе с США в иракском районе Эт-Таджи недалеко от Багдада. Об этом передает телеканал Al Sumaria со ссылкой на заявление на власти Ирака.

Взрыв произошел в момент выезда транспортных средств с американской военной базы. Сведений о пострадавших и повреждениях нет. Повреждения незначительного характера нанесены автомобилю сопровождения.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября международный аэропорт столицы Ирака подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных.

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