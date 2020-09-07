Орел, , 22:55 — REGNUM Три человека погибли в автоаварии в Орловском районе Орловской области вечером 7 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УВД.

Авария произошла около 19:45 на 347 километре автодороги М2 Крым, столкнулись Kia Rio и Toyota Camry. В результате аварии погибли три человека, в том числе ребенок.

«На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить все обстоятельства происшедшего и точное число пострадавших», — уточнили в пресс-службе УМВД.