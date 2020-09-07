Ижевск, , 22:22 — REGNUM В Удмуртии вынесли приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который обвинялся в преступлениях против половой неприкосновенности десяти несовершеннолетних мальчиков. Об этом сообщает пресс-служба судебного сообщества республики.

Мужчина имел опыт педагогической работы с детьми. Установлено, что в с 2016 по 2019 год мужчина завлекал мальчиков к себе домой под предлогом поиграть в компьютерные игры.

По данным региональной прокуратуры, всем потерпевшим было от 8 до 17 лет.

Мужчина обвинялся по п. «б» ч. 4 ст.132 («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего младше 14 лет), п. «а» ч.3 ст.132 («Мужеложство с использованием беспомощного состояния несовершеннолетнего потерпевшего») и ч.3 ст.135 УК РФ («Развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста»).

Свою вину он отрицал, объясняя обвинения тем, что дети его оговорили. Однако версия оговора опровергнута доказательствами, представленными государственным обвинителем, материалами уголовного дела.

Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима, также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, мужчина будет принудительно наблюдаться у психиатра.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года в Иванове задержали 26-летнего гражданина другого государства, подозреваемого в совершении нескольких преступлений против половой неприкосновенности детей. Было возбуждено уголовное дело о совершении неустановленным лицом насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки. При расследовании выяснилось, что с 28 июля по 11 августа в Иванове было совершено ещё четыре аналогичных преступления. В результате проведённых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность подозреваемого, он задержан.