Вашингтон, , 20:50 — REGNUM На территории американского штата Калифорния отмечены веерные отключения электроэнергии, сопоставимых с которыми не было за последние 19 лет, сообщает 7 сентября издание Рolitico.

Особенно тяжело эти отключения сказались на жителях южной части штата, Лос-Анджелеса и его пригородов, так как именно сейчас из-за жары массово используются кондиционеры.

Главной причиной такой ситуации является изношенность электросетей штата, регулятор которых, компания PG&E, в 2019 году обанкротилась из-за введения «зеленых» ограничений и нормативов. Отсутствие средств на ремонт электросетей еще более усугубляет ситуацию.

Кроме того, изношенные линии электропередач часто становятся причиной лесных пожаров, от которых Калифорния страдает почти каждый год.

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