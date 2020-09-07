Ханты-Мансийск, , 19:51 — REGNUM В пяти городах Югры с начала 2020 года предотвращено девять преступлений террористического характера. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

А именно, в Сургуте, Нижневартовске, Когалыме, Радужном и Югорске Кроме того, было выявлено два преступления экстремистского толка.

В августе 2020 года в Сургуте задержан гражданин, подозреваемый в финансировании международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В отношении жителя Радужного возбуждено уголовное дело по факту оправдания им идеологии нацизма и военных преступлений, совершённых фашистами во время Великой Отечественной войны. В Югорске два человека стали фигурантами уголовного дела за организацию в городе секты «Свидетели Иеговы"(организация, деятельность которой запрещена в РФ).