Ростов-на-Дону, , 18:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону на железнодорожной станции «Первомайская» более 900 граждан Узбекистана разбили палаточный лагерь в ожидании вывозного поезда. Об этом сообщается в социальных сетях. Руководство Северо-Кавказской железной дороги провело совещание, в котором приняли участие представители правительства области и администрации города, полиции и других структур.

«Губернатор о ситуации проинформирован и поручил выехать на место своему заместителю Виктору Вовку и министру экономического развития Максиму Папушенко», — прокомментировали в региональном пресс-центре.

По информации Генерального консульства Узбекистана в Ростове-на-Дону, вывозной поезд доставит около 940 граждан Узбекистана в Ташкент. Ещё около 3 тыс. человек планируется отправить в ближайшее время, пишет ТАСС. Выезжающие являются трудовыми мигрантами, приехавшими в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа на сезонные сельскохозяйственные работы.