Чебоксары, 7 сентября 2020, 18:22 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор 33-летнему местному жителю, которого обвинили в истязании сына и угрозе убийством. Он получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.
Правоохранители установили, что в апреле 2020 года мужчина неоднократно бил своего 10-летнего сына, который заступался за мать в ходе ссор между супругами.
По данным управления, преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.
Ибресинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему назначено три года и семь лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Вурнарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя, которого подозревают в истязании пятилетнего пасынка: следствие считает, что он неоднократно наносил побои ребёнку, избивая его руками и ногами.