Чебоксары, , 18:22 — REGNUM В Ибресинском районе Чувашии вынесен приговор 33-летнему местному жителю, которого обвинили в истязании сына и угрозе убийством. Он получил условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Правоохранители установили, что в апреле 2020 года мужчина неоднократно бил своего 10-летнего сына, который заступался за мать в ходе ссор между супругами.

«26 апреля он схватил проживающую с ним бывшую супругу за волосы и ударил её головой об стену, после чего нанес ей несколько ударов руками и ногами по голове и телу, повалил на пол и начал душить руками, угрожая убийством», — говорится в сообщении.

По данным управления, преступления совершались в состоянии алкогольного опьянения.

Ибресинский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Ему назначено три года и семь лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года в Вурнарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя, которого подозревают в истязании пятилетнего пасынка: следствие считает, что он неоднократно наносил побои ребёнку, избивая его руками и ногами.

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