Шри-Джаяварденепура-Котте, , 18:16 — REGNUM Супертанкер New Diamond, находящийся у берегов Шри-Ланки, снова загорелся, 7 сентября сообщает агентство Reuters.

Ранее 7 сентября представители ВМФ Шри-Ланки сообщили о ликвидации пожара на танкере с 2 млн баррелей нефти на борту, однако из-за ветра возникло несколько новых очагов.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на супертанкере New Diamond начался 3 сентября. Огонь тушили с нескольких кораблей ВМФ Шри-Ланки, Индии и России. Разлива нефти с танкера не произошло.

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