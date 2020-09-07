Старый Оскол, Белгородская область, , 17:08 — REGNUM 33-летний мужчина погиб в шахтной печи на территории акционерного общества «ОЭМК» в Старом Осколе Белгородской области. Бригадир госпитализирован, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, вечером 5 сентября двух работников направили в шахтную печь фабрики окомкования и металлизации электрометаллургического комбината. Один мужчина спустился вниз для проведения разметки, через некоторое время он потерял сознание. Его напарник позвал на помощь бригадира, который пытался достать пострадавшего, но сам почувствовал сильное недомогание. Мужчины отравились окисью азота. Спасатели извлекли из печи первого работника без признаков жизни, бригадир госпитализирован.

Назначена доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи изучают документацию по требованиям безопасности при производстве работ, назначен комплекс судебных экспертиз. Проводить работы в печи без защитного оборудования не допустимо.