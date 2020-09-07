Эр-Рияд, , 16:49 — REGNUM В Саудовской Аравии восемь человек приговорены к разным срокам лишения свободы за причастность к убийству журналиста Джамаля Хашогги, сообщает 7 сентября телеканал Al Arabiya со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства.

Уточняется, что пятеро из них приговорены к 20 годам тюрьмы, один к 10 годам, еще двое получили по семь лет заключения.

Приговоры объявлены окончательными и не подлежащими обжалованию. Уголовное дело об убийстве Хашогги закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, Джамаль Хашогги был убит 2 октября 2018 года в Стамбуле на территории генконсульства Саудовской Аравии. Его тело было расчленено и вывезено за пределы диппредставительства.

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