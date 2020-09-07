Переславль-Залесский, Ярославская область, , 16:46 — REGNUM В Ярославской области на 130 километре трассы М-8 «Москва — Архангельск» грузовик сбил стаю кабанов. Об этом сообщает национальный парк «Плещеево озеро».

Место аварии Страница национального парка «Плещеево озеро» в Facebook

Авария произошла 4 сентября около 4 часов утра. Кабаны перебегали дорогу между населенными пунктами Глебовское и Щелканка. Погибли два самца в возрасте 4 лет.

В национальном парке отмечают, что ДТП случилось в зоне действия дорожного знака «Дикие животные». Водитель фуры сообщил о происшествии в ГИБДД. Помимо дорожных инспекторов на место ДТП прибыли районный охотовед и инспектор нацпарка. В отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф за нарушение правил дорожного движение и выплата ущерба государству за гибель диких животных.