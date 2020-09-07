Киев, , 16:05 — REGNUM У гражданина Украины, который прилетел из Турции, в ручной клади нашли почти 22 кг серебра. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«У мужчины, который направлялся из Турции на Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили почти 22 кг серебра в ручной клади», — сказано в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что контрабанду удалось предотвратить благодаря ранее полученной оперативной информации.

«По предварительной оценке, сумма выявленного составляет 650 тыс. гривен (более $23 тыс. — ИА REGNUM). Точную стоимость установит экспертиза, на которую уже отправлены металлы», — добавили в ГПСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в порту была задержана рекордная партия контрабандных сигарет, которые хотели ввезти на Украину под видом грузинского чая.

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