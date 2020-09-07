Киев, 7 сентября 2020, 16:05 — REGNUM У гражданина Украины, который прилетел из Турции, в ручной клади нашли почти 22 кг серебра. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
В пресс-службе рассказали, что контрабанду удалось предотвратить благодаря ранее полученной оперативной информации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в порту была задержана рекордная партия контрабандных сигарет, которые хотели ввезти на Украину под видом грузинского чая.
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