Волгоград, , 16:06 — REGNUM С ранениями спины поступил в больницу 33-летний житель Советского района Волгограда. Как оказалось, в него ночью выстрелил оппонент на улице, сообщили 7 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Выстрел Grand Power Ltd., Slovakia

6 сентября около 00:00 между двумя мужчинами на улице возник конфликт. 33-летний волгоградец взял кирпич и разбил им стекло автомобиля 36-летнего местного жителя. Тот, в свою очередь, достал из машины травматический пистолет и несколько раз выстрелил в сторону обидчика.

В полиции проводят проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.