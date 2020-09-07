Белгород, , 15:16 — REGNUM Столкновение четырёх транспортных средств произошло на проспекте Б. Хмельницкого в Белгороде 7 сентября. Кроссовер, избегая аварии с попутным автомобилем, врезался в пассажирский автобус, за которым стоял ещё один маршрутный автобус, сообщает пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, около 13:30 в районе остановки общественного транспорта «Мичурина» водитель Opel Antara допустил касательное столкновение с попутно двигающейся ГАЗелью. После этого иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «111-с». В свою очередь автобус столкнулся с маршрутным MAN («127»), двигавшимся следом в попутном направлении.

Водитель кроссовера госпитализирован. За медицинской помощью обратились два пассажира автобуса ПАЗ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.